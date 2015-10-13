За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, ночь в зоне АТО прошла спокойно, военные продолжают обустраивать свои позиции.