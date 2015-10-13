Мосийчука доставили обратно в больницу

Об этом говорится в сообщении в Facebook депутата от имени его пресс-службы.

"Из Апелляционного суда Игоря Мосийчука доставили назад в больницу скорой медицинской помощи, где ему продолжат оказывать помощь", - сказано в сообщении.

Относительно последующих действий защиты по обжалованию решения оставить Мосийчука под стражей будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева оставил депутата под арестом. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

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На заседании ВР было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР. По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.