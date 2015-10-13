Избирателей беспокоит отсутствие самовыдвиженцев в местные советы - ОПОРА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в ходе пресс-конференции, на которой были представлены результаты проведенного исследования.

В рамках исследования проведено 7 фокус-групповых дискуссий с избирателями в таких локациях: г. Киев, г. Днепропетровск и г. Павлоград Днепропетровской области; г. Херсон и с. Дарьевка Херсонской области; г. Ривне и г. Дубно Ривненской области. Фокус-группы в областных центрах проводились с мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 70 лет, в районных центрах и селах - с мужчинами и женщинами в возрасте от 50 до 70 лет. В частности, участникам фокус-групп предлагалось пройти, в том числе, тестирование процедуры голосования. Ситуация изучалась в период с 31 августа по 9 сентября.

Читайте такжеОПОРА констатирует: граждане не имеют представления о новой избирательной системе

Исследование проводилось Киевским Международным институтом социологии (КМИС) по заказу гражданской сети ОПОРА.

По словам Айвазовской, невозможность проголосовать за кандидата, который не принадлежит ни к одной из партий, но "много делает для родного города", по их мнению, является несправедливостью. Необходимость для таких кандидатов вступить в ту или иную партию, по мнению таких респондентов, приведет к потере ими независимости действий и собственных убеждений.

Читайте такжеАгитационные мероприятия активно проводит 51 партия из 132, допущенных к местным выборам – "ОПОРА"

Среди озвученных ответов участников фокус-групп, например, было: "А если у мажоритарщика не совпадает позиция с программой какой-то партии? Он идет отдельно, потому что что-то делает для народа, свой район поднимает и работает. Но, допустим, он не хочет вступать в конкретную партию и иметь какие-то обязательства. Но почему? У него тупик. Ему нужно к кому-то присоединяться, чтобы баллотироваться" (Киев). Или: "Почему меня лишают права? У нас же в Конституции записано, что я имею право как личность выдвинуться кандидатом. А здесь я вынужден в партию, а я в партию не хочу" (Ривне).

Не уверены респонденты и в том, смогут ли партии на местах вообще выдвинуть реальных кандидатов, особенно если речь идет о сельской местности или менее популярных округах. Спецификой сельской местности респонденты также считают меньшее доверие к партиям в целом, желание населения выдвигать "местных", односельчан, с которыми они хорошо знакомы.

При этом, отметила Айвазовская, несколько меньшая часть респондентов, наоборот, считают это изменение позитивным, поскольку депутаты-мажоритарщики могли уже после избрания покупать себе место в той или иной партии.

Также сообщалось, что, оценивая отдельные изменения избирательной системы, респонденты отметили как достоинства двухтуровой системы избрания городских голов в городах с численностью избирателей более 90 тыс. (избежание возможности победы случайными людьми с низким уровнем поддержки), так и потенциальные недостатки (дополнительные расходы из бюджета на организацию второго тура, агрессивное противостояние кандидатов и др.).

Читайте такжеВ ОПОРЕ отмечают серьезные отклонения в численности избирателей в округах

Достаточно нейтрально участники исследования воспринимают повышение проходного барьера до 5%. Что касается такого проходного барьера, большинство опрошенных отмечают, что это выгодно крупным партиям, и что эта система имеет как свои недостатки, так и преимущества. Основным недостатком является то, что мелким и новым партиям станет труднее "войти в политику", количество партий уменьшится.

По мнению значительной части опрошенных, это же является и преимуществом, поскольку нечестным политикам, которые идут к власти, будет труднее создать партию и получить депутатское кресло через подкуп избирателей.

Руководитель проектов гражданской сети "ОПОРА" Ирина Швец также отметила, что наиболее положительно избиратели воспринимают возможность отзыва мандата депутата по представлению инициативной группы, в то же время подчеркивается необходимость обеспечить открытость этого процесса.

Напомним, очередные местные выборы пройдут в Украине 25 октября.