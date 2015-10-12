Крымский "суд" приговорил экс-оператора ATR к 2 годам условно

Как сообщает Крым.Реалии, 9 октября этот же суд изменил для Небиева меру пресечения и заключил под стражу до вынесения приговора. По данному обвинению он уже отсидел в СИЗО два месяца – с конца апреля до конца июня.

Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев отметил тогда, что одним из оснований ареста является то, что Небиев не дает ложных показаний против Ахтема Чийгоза, который уже больше 8 месяцев находится под стражей по обвинению в организации беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года.

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Смедляев также назвал задержание Небиева «элементом торговли» в ответ на блокаду Крыма.

Первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сказал, что условный приговор Небиев получил в результате его досудебного соглашения со следствием.

"Да, у них было соглашение со следствием о том, что он сознается в своих действиях по "делу 26 февраля" и в обмен на это у него соответствующий приговор", – заявил Джелял.

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По его словам, такая договоренность была достигнута после повторного задержания и ареста Небиева 9 октября.

Так называемая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская "потребовала для него реальный срок заключения и потребовала изменить меру пресечения. Но сегодня прокуратура сразу же в начале заседания заявила о том, что они, принимая во внимание соглашение со следствием, положительное поведение Небиева и некоторые другие факторы, попросила два года условно для Эскендера", – отметил Джелял.

Комментарии самого Небиева относительно приговора и условий сделки пока отсутствуют.