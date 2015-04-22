Суд арестовал оператора телеканала ATR на 2 месяца
16:37, 22 апреля 2015Общество
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Киевский районный суд Симферополя арестовал оператора крымскотатарского канала ATR Эскендера Небиева на 2 месяца.
Оператора ATR посадили на 2 месяца в СИЗО / УНИАН
Об этом сообщает "Центр журналистских расследований" со ссылкой на адвоката Эскендера Небиева Джемиля Темишева.
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По словам адвоката, суд решил, что Эскендер Небиев может скрыться и оказывать давление на свидетелей. "Следствие уверено, что Эскендер Небиев принимал участие в митинге 26 февраля как активный участник, якобы у них есть видеодоказательства", – добавил адвокат.
Эскендера Небиева сейчас этапируют в СИЗО. Джемиль Темишев сообщил, что защита подаст апелляцию на решение суда.
Эскендер Небиев был задержан вечером 20 апреля. В его доме провели обыск.
На два месяца арестовали оператора крымскотатарского канала АТР Эскендера Небиева
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