Суд арестовал оператора телеканала ATR на 2 месяца

Об этом сообщает "Центр журналистских расследований" со ссылкой на адвоката Эскендера Небиева Джемиля Темишева.

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По словам адвоката, суд решил, что Эскендер Небиев может скрыться и оказывать давление на свидетелей. "Следствие уверено, что Эскендер Небиев принимал участие в митинге 26 февраля как активный участник, якобы у них есть видеодоказательства", – добавил адвокат.

Эскендера Небиева сейчас этапируют в СИЗО. Джемиль Темишев сообщил, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Эскендер Небиев был задержан вечером 20 апреля. В его доме провели обыск.