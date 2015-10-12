Генсек ОБСЕ заявил о расколе внутри организации

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобных расколов не наблюдалось со времен «холодной войны».

«С политической точки зрения мы видим значительный раскол в политическом контексте в рамках нашей организации. Эти расколы значительны», - сказал Заньер на расширенном заседании Постоянного совета ОДКБ по вопросам обеспечения безопасности в Евразии.

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Он отметил, что в организации пытаются избежать политического разделения и новых разделительных линий на Европейском континенте.

Среди факторов, которые сказываются на всеобщей безопасности, генсек ОБСЕ отметил процессы радикализации, терроризм, появление иностранных террористов и волну миграции, захлестнувшую Западную Европу.

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Отметим, ранее в ОБСЕ сообщили, что ряд организаций ООН испытывают сложности с доступом на оккупированную часть территорий Донецкой и Луганской области.