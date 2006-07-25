Автор книги ”Донецкая мафия” заявляет о серьезных угрозах его жизни

Автор книги "Донецкая мафия. Антология" Сергей КУЗИН заявляет о попытках подкупа и серьезных угрозах его жизни. Об этом он сегодня сообщил корреспонденту УНИАН.

Как рассказал С.КУЗИН, ему позвонил человек из Донецка, которого он ранее видел один раз, и предложил помощь и поддержку новому проекту журналиста (С.КУЗИН в ближайшее время планирует создать агентство журналистских исследований). При личной встрече в Донецке этим человеком С.КУЗИНУ было предложено затеять судебную тяжбу против руководителя проекта "Антикоррупция" Бориса ПЕНЧУКА, за что автору "Донецкой мафии" в качестве вознаграждения была обещана крупная денежная сумма.

С.КУЗИН уточнил, что между ним и Б.ПЕНЧУКОМ в настоящее время существуют некоторые разногласия по поводу авторских прав на книгу "Донецкая мафия. Антология". Однако С.КУЗИН подчеркнул, что этот вопрос является внутренним делом участников проекта "Донецкая мафия". "Видимо, мой собеседник оказался очень информированным о моей жизни, поскольку эти вопросы я на всеобщее рассмотрение не выношу. Данный вопрос мы с Б.ПЕНЧУКОМ способны решить без каких-либо особых проблем", - отметил С.КУЗИН.

По его словам, его собеседник сказал, что уполномочен представлять интересы, как он выразился, "очень серьезных людей из Верховной Рады". Собеседник С.КУЗИНА также пообещал журналисту предоставить ему своего адвоката и позитивный итог в судебных разбирательствах против Б.ПЕНЧУКА.

"Он посоветовал мне держаться подальше от "оранжевых", поскольку уже все куплено, осталась одна Юля. А также сказал о том, что моя фамилия находится в первой десятке черного списка партии, которую связывают с Донецким регионом, и что я сам нахожусь под ударом", - сказал С.КУЗИН.

По словам журналиста, после встречи недавний собеседник сказал ему по телефону, что журналист может "как не уехать из Донецка, так и не добраться до Киева", и что С.КУЗИНУ рекомендуют подумать, потому что "вопрос пока не закрыт".

С.КУЗИН подчеркнул, что расценивает угрозы в свой адрес как крайне серьезные. В случае каких-либо инцидентов или происшествий с ним или его семьей, журналист возлагает ответственность за это на те политические силы, которые заинтересованы в расправе над ним.

Как сообщал УНИАН, книга ”Донецкая мафия” была презентована в Верховной Раде в марте этого года. Соавтор книги, глава правления фонда «Антикоррупция» Б.ПЕНЧУК сообщил, что книга написана на основе документальных сведений из различных источников, и прочитав ее, можно понять, что и как происходило на Донбассе в период становления украинского государства.

Б.ПЕНЧУК подчеркнул, что толчком к написанию «Донецкой мафии» послужило освобождение председателя Донецкого областного совета Бориса КОЛЕСНИКОВА (на данный момент – народный депутат Украины от Партии регионов) из-под стражи в августе прошлого года. (Б.ПЕНЧУК обвинял Б.КОЛЕСНИКОВА в вымогательстве акций торгового центра «Белый лебедь» - УНИАН).

«Мы говорим в книге, что основные преступления, которые происходили на Донбассе, связаны с группировкой Рината АХМЕТОВА, и Б.КОЛЕСНИКОВ является его правой рукой, который контролировал многие действия донецкой группировки», - сказал Б.ПЕНЧУК.

Он также сообщил, что в книге уделяется достаточно внимания бывшему руководителю областного УВД в Донецкой области, а ныне начальнику службы безопасности компании «Систем Кепитал Менеджмент» (которой владеет Р.АХМЕТОВ - УНИАН) Владимиру МАЛЫШЕВУ. По словам Б.ПЕНЧУКА, этот человек уничтожил и спрятал много документов по самым резонансным делам Донбасса. «МАЛЫШЕВ – это вершина айсберга», - сказал Б.ПЕНЧУК.

Он заявил, что в прокуратуре Донецкой области находится беспроигрышное дело против Б.КОЛЕСНИКОВА №81-251, которое просрочено и «лежит под сукном». По его мнению, в этом деле есть абсолютные доказательства вины Б.КОЛЕСНИКОВА.