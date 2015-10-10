В плену боевиков находится 153 человека - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в селе Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки СБУ.

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«По состоянию на сегодняшний день в плену у боевиков находится 153 человека, 801 числится пропавшим без вести», - сказал Грицак.

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время украинской стороне удастся освободить пленных.

«Эта работа (переговоры об освобождении пленных - УНИАН) практически не прекращается, переговоры ведутся ежедневно и сегодня, в частности, непосредственно на линии соприкосновения находится трое наших офицеров, один волонтер сегодня утром выехал для общения в Донецк и надеюсь, что переговоры будут иметь успех», - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявляла, что в плену у боевиков остается 153 человека.

Она также уточнила, что среди этих пленных 62 человека — это гражданские лица, а остальные — военнослужащие.