Состоится презентация фильма киевского журналиста Игоря Чайки “Соло для медиа”

18-00 - Состоится презентация фильма киевского журналиста и режиссера Игоря Чайки “Соло для медиа”. Это второй фильм проекта Института Массовой Информации, осуществленный при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине, посвященный ситуации в украинских медиа, охватывающей период от президентских выборов 2004 года до выборов в Верховную Раду Украины в 2006 году (Дом кино, ул.. Саксаганского, 6, Синий зал).