СМИ боевиков передумали анонсировать перевыборы "парламента ДНР"
СМИ боевиков исправили анонс перевыборов "Народного совета ДНР" в 2016 году, якобы заявленный Денисом Пушилиным.
Сепаратистские СМИ ранее восприняли заявление представителя "ДНР" на минских переговорах, "спикера Народного совета ДНР" Дениса Пушилина как анонс планирующихся перевыборов "парламента" террористов, однако снова пишут о планах провести 21 февраля 2016 года на подконтрольной "ДНР" территории лишь местные "выборы" - глав местных общин и соответствующих местных советов.
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"Для нас следующим этапом, если все действительно будет согласовано в рамках подгруппы по политическим вопросам, на выборах, ориентировочно в феврале, необходимо выбирать наверное всех, и депутатов, и глав местных советов. То есть не только глав городов и районов", — заявил Пушилин.
Напомним, ранее боевики "ДНР" и "ЛНР" согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули Украине ряд определенных условий.