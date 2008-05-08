Ющенко: в Киеве будет построен Пантеон славы героев

В Киеве планируют построить Пантеон славы героев – освободителей Украины.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время записи специального телепроекта канала «Украина» «Великая Отечественная война: уроки для Украины».

По его словам, сегодня над этим проектом работает рабочая группа. В частности, ведутся переговоры с родственниками героев о перенесении в Пантеон праха тех, кто сыграл выдающуюся роль в годы Великой Отечественной войны, в освободительном движении, и так далее.

“Это тот проект, который реализует украинская нация”, - заметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства рассказал, что сегодня рассматривается несколько мест для расположения этого пантеона – от Аскольдовой могилы до парка на территории Софиевского собора.