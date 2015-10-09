В БПП отреагировали на видео со своим кандидатом, который агитировал за "Опоблок"
12:33, 09 октября 2015Политика
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Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Пацкан прокомментировал видео, на котором мэр Ильичевска и член партии Валерий Хмельнюк на встрече с избирателями агитировал голосовать за "Оппозиционный блок".
Народный депутат заверил, что БПП сейчас активно чистит свои ряды/ mukachevo.net
"У нас сегодня поднимался этот вопрос на фракции, и мы будем инициировать проведение второго этапа съезда, чтобы исключить из партии таких людей", - сказал Валерий Пацкан на ток-шоу "Право на власть" на телеканале "2+2", передает ТСН.
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Народный депутат заверил, что БПП сейчас активно вычищает из своих рядов таких лиц, как мэр Ильичевска. Напомним, ранее в МВД спрогнозировали самые "горячие" точки на местных выборах и предрекли бешеную борьбу. Речь идет, в первую очередь, о Харькове, Одессе, Днепропетровске и Закарпатье.
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