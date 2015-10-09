Генпрокуратура Украины должна быть заново создана – Нуланд

Об этом сказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в заявлении перед комитетом по иностранным делам американского Сената, передает радио «Свобода».

По ее словам, Генпрокуратура должна стать «институтом, который служит гражданам Украины, а не вредит им».

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«Это означает, что она должна расследовать и успешно преследовать случаи коррупции и дела по возвращению активов, включая дела коррумпированных сотрудников самой Генпрокуратуры», - подчеркнула Нуланд.

Также, по ее мнению, должно быть создано управление генерального инспектора в органах прокуратуры Украины, которое имело бы возможность работать «независимо и эффективно, без политического или судебного вмешательства».

Также важным в этом плане является скорейшее назначение антикоррупционного прокурора, который возглавит Национальное антикоррупционное бюро Украины, добавила помощник госсекретаря США.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт еще в конце сентября заявил, что Генеральная прокуратура Украины отказывается бороться с внутренней коррупцией, и это подрывает реформы, которые проводит украинская власть.

Впоследствии Генпрокуратура выступила со специальным заявлением по этому поводу. В нем ведомство обратило внимание, что посол США заявил, что его страна хочет работать с генеральным прокурором Виктором Шокиным, «и видеть, что Генпрокуратура возглавляет борьбу с коррупцией».