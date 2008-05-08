„Нью-Имидж маркетинг групп” дает Черновецкому 33,5%

За нынешнего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовало бы 33,5% киевлян, если бы выборы столичного городского председателя состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведеного социологической компанией „Нью-Имидж маркетинг групп” на тему: «Киевские выборы: итоги третьей волны телефонных исследований».

Кандидатуру Николая КАТЕРИНЧУКА на выборах мэра поддержали бы 18,3% респондентов, Виталя КЛИЧКО – 15,5%, Александра ТУРЧИНОВ - 6,3%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 3%, Василия ГОРБАЛЯ - 1,5%, Виктора ПИЛИПИШИНА - 2,4%. За другого кандидата проголосовали бы 1,5% опрошенных, против всех – 4,8%, не определились -13,2%.

Также опрос показал, что если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, то за Блок Черновецкого свои голоса отдали бы 23,4% киевлян, за БЮТ – 21,3%, за Блок Кличко – 13,8%, за Блок Катеринчука - 6,1%, НУ-НС – 4,1%, Партиию регионов - 3,9%, Блок Омельченко – 2,2%, Блок Литвина – 2,1%, КПУ – 1,3%, СПУ – 1%, ГАК – 1,3%.

По мнению директора компании Олега СИНАЮКА, данные рейтинговые показатели ключевых кандидатов (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Н.КАТЕРИНЧУКА, В.КЛИЧКО, А.ТУРЧИНОВА) обусловлены динамикой развертывания содержательной части рекламных продуктов, которые должны были раскрыть смысл кампании кандидатов, зафиксировать основные направления их деятельности в качестве мэра. Но эта задача не может быть решена лишь одними рекламными продуктами – что и демонстрируют результаты данного исследования, отметил эксперт.

По словам политического эксперта Дмитрия ГРОМАКОВА, определенные тенденции изменения рейтинговых показателей лидеров гонки обусловлены спецификой стратегических ставок кампаний кандидатов. Например, отметил он, позитивная динамика рейтинга Н.КАТЕРИНЧУКА обусловлена тем, что в настоящее время у него зафиксировано наибольшее количество личных встреч с избирателями по районам города, тогда как кампании других кандидатов ограничены лишь рекламными продуктами (роликами, листовками, плакатами, и др.), что и ограничивает возможности кандидатов раскрыть суть своих программных позиций.

Социологический опрос в Киеве был проведен с 5 по 7 мая 2008 года. Методом телефонного опроса опрошено 1200 респондентов старше 18 лет. Количество опрошенных в каждом районе является пропорциональным к количеству жителей старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

***Социологическая компания «Нью-Имидж маркетинг групп» работает на рынке с 2003 г. Основной сферой ее деятельности является проведение социальных, маркетинговых и политических исследований.