У Лаврова считают, что отчеты ОБСЕ по Украине должны отражать "протесты населения против политики Киева"

Как переедает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, мы констатируем сохраняющиеся недостатки в работе миссии (ОБСЕ). В первую очередь речь идет об объективности предоставляемых отчетов. Мы обращаем внимание на недопустимость избирательной фиксации фактов. Причем не только в ходе подсчета вооружений, но и в отношении условий, в которых находятся жители Донбасса, и не только Донбасса, а Украины в целом", - сказала Захарова.

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"Ее (миссии) отчеты не всегда отражают события, связанные с нарушением прав граждан, протестами населения против политики Киева, запретами, которые касаются СМИ, военными учениями с участием стран НАТО", - добавила она.

Она заявила, что задача Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается "в содействии национальному диалогу в Украине", поэтому МИД РФ "призывает исправить эти недостатки, о которых я упомянула".