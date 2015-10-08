Порошенко продлил Москалю срок пребывания на госслужбе до 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко согласовал действующему председателю Закарпатской областной государственной администрации Геннадию Москалю, которому в декабре исполнится 65 лет, срок пребывания на государственной службе до 7 июня 2019 года.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Москаля.

Как говорится в сообщении, соответствующий документ-согласование подписан главой государства 1 октября этого года. Копия документа есть в распоряжении УНИАН.

«Ни о выходе на пенсию, ни о переводе на другую работу не может быть и речи, Геннадий Москаль остается на нынешней должности и будет выполнять свои функции как минимум до завершения полномочий президента Украины», - добавили в пресс-службе.

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Справка УНИАН. Геннадий Москаль родился 11 декабря 1950 года. С 18 сентября 2014 г. находился на должности председателя Луганской областной государственной администрации. 15 июля 2015 года был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания на службе государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, работников дипломатической службы составляет 65 лет.

В исключительных случаях лица могут оставаться после достижения предельного возраста на государственной, дипломатической службе и службе в органах местного самоуправления на должностях советников или консультантов, если такое решение принято руководителем соответствующего государственного органа.