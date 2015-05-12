Президент объявил выговор главам Закарпатской и Донецкой ОГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об объявлении выговора председателю Закарпатской областной государственной администрации Василию Губалю и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Александру Кихтенку

Текст соответствующего указа № 263/2015 размещен на официальном сайте главы государства. Читайте такжеДонОГА уверяет, что строительство защитных сооружений возле Мариуполя завершится вовремя «За ненадлежащее осуществление в пределах соответствующих территорий мероприятий, связанных со строительством инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства, объявить выговор Губалю Василию Ивановичу - председателю Закарпатской областной государственной администрации; Кихтенко Александру Тимофеевичу - председателю Донецкой областной государственной администрации», - говорится в указе. Читайте такжеПорошенко уволил Ежеля с должности посла Украины в Беларуси

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