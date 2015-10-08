Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе сирийский конфликт и ситуацию на Донбассе
На повестке дня авиаудары РФ в Сирии и поддержка боевиков на Донбассе.
Министры обороны стран-участниц НАТО соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить действия России в Сирии и Украине, передает ТСН.
Российские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство члена НАТО - Турции. Генсек Йенс Столтенберг назвал это неприемлемым. Ситуация на Донбассе несколько стабилизировалась, но Россия продолжает поддерживать боевиков, отметил Столтенберг.
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Среди других вопросов будет военная активность Москвы в Сирии и ее ядерное оружие. На повестке дня у участников саммита также принятие концепции сил быстрого реагирования НАТО, которые в случае угрозы должны защитить страны-члены Альянса.
Ранее УНИАН сообщал, что Россия создала в Сирии сухопутное подразделение в размере батальона, который имеет ракетную артиллерию и современные танки, предназначенные не только для защиты военных баз.