Порошенко не поздравил Путина с 63-летием
18:33, 07 октября 2015Политика
6117
Президент Петр Порошенко не поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения, который тот празднует в среду, 7 октября.
REUTERS
Это следует из комментария главы пресс-службы Администрации президента Андрея Жигулина, пишет Украинская правда.
"Все поздравления всегда публикуются на сайте президента", – сказал он.
Читайте такжеПутин в свой день рождения вышел на лед (фото)
На сайте президента поздравления Путину по состоянию на 17:45 нет.
Как известно, Путин также не поздравил Порошенко с 50-летним юбилеем, который украинский президент праздновал 26 сентября.
Также Путин не поздравлял Порошенко с Днем Независимости Украины в течение последних двух лет. В среду, 7 октября, владимиру Путину исполнилось 63 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter