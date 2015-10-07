Порошенко не поздравил Путина с 63-летием

Это следует из комментария главы пресс-службы Администрации президента Андрея Жигулина, пишет Украинская правда.

"Все поздравления всегда публикуются на сайте президента", – сказал он.

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На сайте президента поздравления Путину по состоянию на 17:45 нет.

Как известно, Путин также не поздравил Порошенко с 50-летним юбилеем, который украинский президент праздновал 26 сентября.

Также Путин не поздравлял Порошенко с Днем Независимости Украины в течение последних двух лет. В среду, 7 октября, владимиру Путину исполнилось 63 года.