Избирательная комиссия Славянска определила порядковые номера партий в бюллетене

Территориальная избирательная комиссия города Славянска определила номера, под которыми партии будут размещены в избирательном бюллетене для голосования на местных выборах 25 октября 2015 года, передает 6262.com.ua.

Как известно, списки кандидатов в депутаты Славянского городского совета подали 10 политических партий: Аграрная партия Украины (33 кандидата), партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (22), политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" (28), политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" (12), политическая партия "Дети войны "Народная партия Украины" (16),политическая партия "Наш край" (37), политическая партия "Объединение "Самопомич" (13), политическая Партия "Оппозиционный блок" (37), Радикальная партия Олега Ляшко (22), Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (23).

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По результатам жеребьевки, которая вчера состоялась в территориальной избирательной комиссии Славянска, в избирательном бюллетене партии будут размещены в следующем порядке:

1. Политическая партия "Объединение "Самопомощь";

2. Политическая Партия "Оппозиционный блок";

3. Радикальная партия Олега Ляшко;

4. Политическая партия "Дети войны "Народная партия Украины";

5. Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью;

6. Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина";

7. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность";

8. Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода";

9. Аграрная партия Украины;

10. Политическая партия "Наш край".

Напомним, местные выборы состоятся 25 октября 2015 года. Депутатский корпус избранного на выборах Славянского городского совета будет состоять из 36 человек.