В "БПП" допустили проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса в апреле 2016 года

Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает пресс-служба "БПП".

Комментируя не проголосованные сегодня депутатами изменения в пункт 4 Постановления Верховной Рады "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", он объяснил отсутствием логики у некоторых депутатов накануне выборов.

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"ЦИК лишь сейчас готова назвать населенные пункты в зоне проведения АТО, которые могут быть безопасными для проведения выборов. Но Верховная Рада до выборов не будет проводить заседание, соответственно этот перечень в сессионном зале не может быть утвержден", - пояснил политик.

По его словам, простое предложение: "Если мы доверяем областным военно-гражданским администрациям, их информации, то давайте дадим такое право ЦИК или же оставайтесь работать в сессионном зале".

"Но никто не хочет ни работать, ни передавать право определения перечня таких населенных пунктов. Тогда будут выборы на всей территории, но в некоторых населенных пунктах они таки не смогут состояться из-за угрозы терроризма. Выборы состоятся везде, фактически даже в городах, которые исчезли с лица земли. Широкино, как не прискорбно, больше нет. Но там должны состояться выборы, потому что их там не отменили", - отметил Луценко.

"Разумно сейчас отдать право отмены выборов в некоторых населенных пунктах ЦИК по представлению военно-гражданских администраций", - уверен политик.

Луценко также считает, что парламент до конца года сможет принять закон о выборах на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 октября отказалась исключить из постановления о местных выборах положение об утверждении решения Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Голосование проходило несколько раз, но не набрало необходимых 226 голосов народных депутатов.