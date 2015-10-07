Рада закрыла заседание, приняв лишь два решения

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял только два решения, касающиеся ратификации.

Это законы “О присоединении Украины к Международному центру по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей” и “О принятии поправок к статьям 25 и 26 Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер”.

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Для принятия других решений в сессионном зале не набиралось необходимых 226 голосов народных депутатов.

Законопроекты вносились на так называемое “сигнальное голосование”, но поскольку при этом не было необходимых 226 голосов, то уже просто на голосование они не ставились. В результате законопроекты были обсуждены, но решения не приняты.