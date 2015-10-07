Сегодня Рада примет решение об отчете комиссии по расследованию стрельбы в Мукачево (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада Украины примет решение об отчете временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обстоятельств конфликта в Закарпатской области.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня в повторном первом чтении будет рассматриваться законопроект о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, и некоторые вопросы деятельности объектов, которые исключаются из такого перечня.
Среди прочего, в частности, будут рассматриваться проект постановления по изменениям в постановление о назначении очередных местных выборов в 2015 году, а также законопроект, касающийся внесения изменений в закон о местных выборах.
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Депутаты также рассмотрят ряд проектов постановления о председательстве и членстве в комитетах ВР.
Парламент сегодня должен одобрить присоединение Украины к Международному центру по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.