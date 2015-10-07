Высший Совет юстиции советует уволить 5 судей, которые принимали решения против майдановцев

ВСЮ рекомендует уволить пять судей, которые принимали решения против участников Майдана, отмечается в сообщении пресс-службы Высшего Совета юстиции.

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На заседании дисциплинарной секции ВСЮ рассмотрели шесть дисциплинарных дел, открытых по выводам ВСК по проверке судей судов общей юрисдикции в отношении судей, которые рассматривали решения, принятые против участников массовых акций протестов в Украине в период с 21 ноября 2013 года по 11 апреля 2014 года.

"В отношении пяти судей дисциплинарная секция Высшего совета юстиции приняла заключение рекомендовать Высшему совету юстиции внести представление об увольнении с должности судьи за нарушение присяги",- говорится в сообщении.

В частности, дисциплинарная секция рекомендует ВСЮ внести представление об увольнении судьи Соломенского райсуда Киева Аллы Демидовской, судьи Шевченковского райсуда Киева Дмитрия Кравца, судьи Святошинского райсуда Киева Владимира Макаренко, судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, судьи Червонозаводского райсуда Харькова Дениса Чудовского.

В то же время насчет судьи Червонозаводского райсуда города Харькова Елены Васильевой представление об увольнении вносить не будут.