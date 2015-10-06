СМИ: в Германии одобряют перенос псевдовыборов боевиков

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Германии, передает "ЕвроПравда". "Это открывает путь для проведения местных выборов согласно минским договоренностям", - отметил источник.

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Согласно договоренностям, выборы должны быть организованы украинским правительством по украинскому законодательству под присмотром наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщалось, руководители так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили, что согласны перенести свои выборы с 1 ноября и с 18 октября на следующий год.