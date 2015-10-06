Депутаты на следующей неделе решили работать в комитетах

Парламент принял постановление «О внесении изменения в календарный план проведения 3-й сессии Верховной Рады Украины VIII созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, это решение было принято во время второго голосования, набравшего 234 голоса.

Сначала «за» проголосовали всего 220 народных депутатов.

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Председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что в постановлении речь идет о том, чтобы «сделать одну неделю, с 12 по 18 октября (пленарная неделя должна была быть с 13 по 16 октября - УНИАН), как работу в комитетах».

По словам Гройсмана, «у нас 2 тысячи законов, которые нужно рассмотреть в комитетах».

Как известно, ранее парламент уже пытался принять такое решение, но не хватало необходимого количества голосов.

Среда, 14 октября, является выходным по случаю празднования Дня защитника Украины.