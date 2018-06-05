Недоработали: Как комитеты Рады летом к третьей сессии готовились

На прошлой неделе народные депутаты с головой окунулись в «работу»: блокируя, скандаля, покидая коалицию и голосуя за законопроекты не с первого раза. Грядущая местная избирательная кампания заставляет парламентариев использовать для пиара любые информационные поводы. Но, формально, вторая сессия Верховной Рады, которая ежегодно закрывалась в июле, была закрыта только 31 августа. То есть, депутаты, по идее, должны были все летние месяцы работать, не покладая рук. Особенно, если брать в расчет тот факт, что коалиционное соглашение (набор реформаторских обещаний власти) не выполнено даже наполовину.

В принципе, учитывая, что и в обычные пленарные дни собрать «кворум» в 226 голосов для результативного голосования по тому или иному вопросу удается не с первого раза, ожидать, что народные депутаты будут устраивать полноценные заседания Верховной Рады летом, не приходилось. Однако работа народных избранников состоит не только в нажимании кнопок в сессионном зале. Существует не менее важный труд – работа над законопроектами в комитетах, состоящая в том, чтобы вносить и обсуждать поправки и, таким образом, готовить документы к вынесению на рассмотрение сессионного зала.

К тому же, если для созыва пленарного заседания необходимы либо подписи 150 депутатов с таким требованием к спикеру Верховной Рады, либо же решение самого главы парламента, то с работой комитетов все проще. Члены того или иного комитета, согласно ст. 43 закона «О комитетах Верховной Рады», могут сами принять план летних заседаний и следовать ему. Учитывая, что на рассмотрении парламентских комитетов, в среднем, находится около 2,5 тысяч законопроектов, поработать летом имело смысл.

5 из 27

По информации, предоставленной УНИАН Главным организационным управлением Верховной Рады, в период с 18 июля по 30 августа на заседания собиралось всего 5 парламентских комитетов из 27. Так, комитет по вопросам экологической политики в начале августа провел два выездных заседания рабочих групп, связанных с экологическими проблемами Ивано-Франковской и Полтавской областей.

Комитет по иностранным делам провел свое заседание 22 июля. 7 из 11 членов комитета обсудили и рекомендовали к рассмотрению Верховной Радой три законопроекта, среди которых – вопрос ратификации договора между Украиной и Японией о выделении около 900 млн долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации. К слову, этот вопрос – один из немногих, которые были приняты парламентом в ходе первой пленарной недели новой, третьей сессии Верховной Рады.

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства 30 июля провел заседание «круглого стола» о модернизации транспортной инфраструктуры, пытаясь наладить диалог между бизнесом и «Укрзализныцей». По крайней мере, поговорили о тарифах на грузоперевозки и сложностях железнодорожного сообщения с востоком Украины.

Бюджетный парламентский комитет в составе 19 народных депутатов из 28 на заседании 5 августа, среди прочего, обсудил подготовку ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№2315) по поводу финансирования реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в трех областях страны. И рассмотрел еще 25 законопроектов относительно их влияния на показатели бюджета и соответствия законам, которые регулируют бюджетные отношения.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия также сумел собрать 17 народных депутатов из 33, но только под конец лета – 26 августа. Да и то, судя по повестке, определенной для работы, исключительно потому, что рассматриваемые законопроекты формально требовали утверждения. В частности, по результатам работы, комитет рекомендовал к рассмотрению Верховной Радой президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Помимо этого, такую рекомендацию получили еще три президентских проекта закона – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора, об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов, а также об исполнительном производстве.

Летние «наработки»

В Главном организационном управлении Аппарата Верховной Рады отмечают, что другие комитеты также работали. «Проводилось оформление для передачи на подпись президента Украины принятых до 18 июля законов, готовились предложения к планам законопроектной работы комитетов и проекта повестки дня следующей – третьей сессии, материалы для внесения на рассмотрение отдельных законопроектов с учетом полученных выводов Главного научно-экспертного управления (к первому чтению) и Главного юридического управления (ко второму)», - говорится в сообщении.

Впрочем, эту работу делают не депутаты, а секретариат комитета. К тому же, согласно материалов, которые имеются в распоряжении УНИАН, все парламентские комитеты, в общей сложности, подготовили к передаче на подпись президента Украины всего 34 принятых на второй сессии Верховной Рады законопроекта. А к новому сезону подготовили на рассмотрение к первому чтению 56 законопроектов, а ко второму – 3. Не так уж и много, учитывая количество законодательных актов, «пылящихся» в комитетах.

Например, в комитете по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления своего часа ждут 348 проектов законов, у комитета по вопросам налоговой и таможенной политики «завалялось» не многим меньше – 338 документов. А «бронза» по количеству «рассматриваемых» законопроектов – у комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – 246 документов.

Когда количество не переходит в качество

Впрочем, это не помешало каждому из них включить в проект повестки дня третьей сессии Верховной Рады «свои» законопроекты (видимо, как раз об этой работе УНИАН и уведомили в Аппарате Верховной Рады). В частности, от комитета по вопросам налоговой и таможенной политики – 287 документов, а от комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – 178.

В этой связи, когда глава комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко на первой пленарной неделе третьей сессии парламента рассказывает, что «Батькивщина» осталась в коалиции «с целью принуждать крупные фракции выполнять коалиционные соглашения и соблюдать регламент», выглядят эти заявления не очень искренними.

В свою очередь, комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности следовало бы задуматься о накопившихся за лето законопроектах и их качественной проработке хотя бы потому, что в начале августа президент применил право вето к закону «Об органах внутренних дел», подготовленному комитетом и принятому Верховной Радой 2 июля.

Что касается летней работы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, его представителям в жаркие месяцы было не до парламентской «текучки» - они готовили альтернативный правительственному проект налоговой реформы, представленный 3 сентября на десятом заседании Национального совета реформ. Впрочем, учитывая, что существует еще как минимум один альтернативный проект, который, вероятно, также будет рассматриваться на следующем заседании Национального совета реформ, остается только гадать, какая из концепций все же ляжет в основу налоговой реформы. Тем временем, законопроекты, требующие рассмотрения профильного комитета, продолжают накапливаться.

В целом же, все 27 парламентских комитетов внесли в повестку дня начавшейся на этой неделе сессии 1 508 проектов законов (немногим больше 55% от всех законопроектов, которые требуют рассмотрения в комитетах). Но, учитывая общий низкий КПД комитетской работы, вряд ли стоит ожидать, что все эти документы – высокого качества.

Татьяна Урбанская