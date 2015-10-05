Порошенко: Местные выборы должны пройти на таком же высоком уровне, как президентские и парламентские

Об этом глава государства заявил на совещании с председателями областных государственных администраций.

По его словам, обязанность власти – обеспечить безупречное проведение местных выборов.

Порошенко заметил, что есть несколько областей, где по тем или иным причинам не регистрируют партии, которые претендуют на статус оппозиционных.

Глава государства особо подчеркнул: «Право политических сил принимать участие в избирательном процессе должно быть надежно защищено, в том числе и мной как президентом».

Порошенко привлек внимание к особенности, ведь впервые в местных выборах в Украине принимает участие такое количество международных наблюдателей, в том числе – делегации от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, Европарламента.

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В этой связи он поручил главам ОГА наладить эффективное взаимодействие с международными наблюдателями и обеспечить быструю реакцию властей, правоохранительных органов на обращения наблюдателей.

«Каждому из вас избиратели на местах дадут свою оценку, и понятно, что вы волнуетесь и переживаете. Это естественно. Но политическая конкуренция должна быть честной, и в этой конкуренции ваши посты не дают вам никаких преимуществ», – подчеркнул президент.

При этом он отметил, что не имел возражений против участия председателей ОГА в местных выборах.

«Более того, я это приветствую, потому что это – тест, это проверка на доверие людей к власти», – сказал Порошенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидерами фракций в Верховной Раде и подробно проинформировал их о ходе и результатах переговоров "Нормандской четверки", которые состоялись 2 октября в Париже.