При обладминистрациях создадут центры помощи участникам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук.

По его словам, президент подписал соответствующий указ сегодня по результатам совещания с руководителями областных и Киевской городской государственных администраций.

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"Не секрет, что сегодня не решены все проблемы социальной защиты, медицинского обеспечения, психологического обеспечения участников АТО. Безусловно, понятно, что страна до сих пор не имела опыта работы с таким количеством людей, которые пережили последствия войны, поэтому по результатам совещания с председателями областных и Киевской городской государственных администраций президент Украины подписал указ, которым предусмотрено создание при областных и Киевской городской государственных администрациях центров помощи участникам АТО, которые будут координировать всю работу на местах для предоставления соответствующей помощи участникам антитеррористической операции", - сказал Ковальчук.

По его словам, такие центры будут объединять волонтеров, представителей органов местного самоуправления и органов исполнительной власти и представителей общин.

Как отметил первый замглавы АП, предполагается, что организационное, информационно-аналитическое сопровождение будут обеспечивать обладминистрации.

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Он добавил, что работа таких центров будет строиться так, что участник АТО не будет искать необходимый документ или ждать дни приема - будут созданы call-центры в обладминистрациях, которые должны документировать обращения участника АТО и собрать всю необходимую информацию о помощи, в которой нуждается он или члены его семьи.

«После этого, уже имея соответствующую картину, эти вопросы будут отрабатываться соответствующими профильными подразделениями или областной госадминистрации, или территориальными подразделениями органов местного самоуправления и исполнительной власти. Таким образом мы должны обеспечить то, что мы должны иметь полную картину потребностей участника АТО или членов его семьи, чтобы конкретно решить его проблему", - отметил Ковальчук.

По его словам, на сегодняшний день такие центры уже действуют в трех областях - Днепропетровской, Тернопольской и Николаевской. Поэтому было принято решение ввести этот опыт на территории всей Украины.