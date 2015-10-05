Главы МИД "нормандской четверки" снова встретятся в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

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"Достигнута договоренность, что в ноябре встретятся министры иностранных дел в "нормандском формате", - сообщил Елисеев.

Напомним, предыдущая встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фабиуса прошла 12 сентября в Берлине.

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