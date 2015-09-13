Стало известно, о чем договорились главы МИД "нормандской четверки"

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, передает "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что стороны пришли к соглашению по трем направлениям.

1. По безопасности

В ходе встречи подчеркнули необходимость укрепления прекращения огня, которое наблюдается в течение последних двух недель.

Отмечается, что это должно быть достигнуто путем подписания соглашения о выводе вооружений из зоны конфликта, которое сейчас близко к завершению.

Читайте такжеКлимкин: Украина готова к диалогу с законно избранными представителями Донбасса

"Таким образом, мы информируем рабочую группу Контактной трехсторонней группы, что соглашение об отводе легкого вооружения и бронетехники должно быть разработано и внедрено как можно скорее. Относительно соглашения следует договориться уже на следующем заседании рабочей группы", - говорится в заявлении.

Кроме того, было решено, что в ближайшее время можно начинать процесс разминирования.

Также во время переговоров отметили, что необходимо предоставить дальнейший беспрепятственный доступ для ОБСЕ ко всем районам зоны конфликта.

2. По политическому процессу

Отмечается, что условия и сроки проведения местных выборов будут составлены в рабочей группе по вопросам политики Контактной трехсторонней группы. Стало известно, что они опираются на предложения координатора соответствующей рабочей группы, Пьера Мореля, и Минские соглашения.

"Все остальные спорные и трудные вопросы об избирательном процессе, статусе и вопросе относительно конституционной реформы должны теперь быть быстро рассмотрены в рабочей группе по вопросам политики Контактной группы. Предложения для этого на столе и, на наш взгляд, они являются хорошей основой для будущих решений", - говорится в сообщении.

3. По гуманитарным и экономическим вопросам

"Мы гарантируем, что гуманитарные миссии получают беспрепятственный доступ к людям в зонах конфликтов. Оставшееся время должно быть использовано для скорейшего воплощения предлагаемых нами экономических проектов и проектов восстановления инфраструктуры", - подчеркнули в заявлении.

Также сообщается, что особенно многое нужно сделать с водоснабжением.