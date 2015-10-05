Путин обещал "передать" боевикам Донбасса результаты переговоров в Париже

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, комментируя переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже, передает собственный корреспондент УНИАН в России.

«Поскольку представителей Донецка и Луганска в Париже, по понятным причинам, не было, президент Путин как руководитель страны, активно стремящейся посредничать в урегулировании внутри украинского кризиса, обещал по нашим каналам передать эту комплексную идею, которую выдвинули наши французские и германские партнеры, соответственно в Донецк и Луганск», - сказал Лавров, отвечая на вопрос о реакции боевиков о переносе местных выборов.

По его словам, такие сигналы идут, и о реакции «мы узнаем дополнительно».

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Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что все ее участники отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".

Олланд также добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая "должна случиться вместе с выборами". "Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - сказал президент Франции.