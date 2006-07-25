США призывают украинский политикум действовать в рамках Конституции. Об этом в интервью УНИАН заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг украинского парламента и назначения нового правительства.

“Разрешение ситуации должен найти сам украинский народ, его законно избранные представители и его руководство. Иностранцы, в том числе и мы, американцы, не располагаем готовыми рецептами, как решать такую ситуацию, но мы можем призвать все стороны действовать в рамках Конституции, избегать неконституционных действий”, - сказал посол.

У.ТЕЙЛОР отметил, что в США внимательно следят за событиями, происходящими в Киеве. По его словам, посол использует свои возможности для того, чтобы пообщаться с представителями политических сил, представленных в Верховной Раде, и выразить пожелание, чтобы они соблюдали демократические нормы, уважали верховенство права и избегали шагов, выходящих за рамки конституционного поля.

Он еще раз подчеркнул, что США будут работать с любым правительством Украины, которое будет сформировано демократическим путем. По словам посла, США с нетерпением ожидают возможности работать с таким правительством по экономическим вопросам, по вопросам демократической реформы и безопасности, а также поддерживать заявленное Украиной желание сближаться с Европой.

У.ТЕЙЛОР также отметил, что насколько ему известно, на протяжении 15 годов независимости Украины, несмотря на сложные периоды в истории, политические игроки действовали в рамках Конституции. “Я хочу воспользоваться случаем и призвать к тому, чтобы эта традиция продолжалась”, - сказал посол.

Отвечая на вопрос по поводу международного сообщества, в т.ч. США, на избрание премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА и формирование большинства правительства из представителей Партии регионов, исповедующих сближение с Россией, посол отметил, что не видит никаких причин, почему бы Украина не могла иметь хороших отношений и с Россией, и с Европой, и со США одновременно. “Украине не нужно выбирать. Она может уверенно выстраивать отношения и с Россией, и с Европой, и со США”, - сказал посол.