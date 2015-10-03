Избирательная комиссия в Днепропетровске игнорирует решение суда о регистрации "Видродження" - заявление партии

Как отмечается, об этом стало известно на заседании комиссии 3 октября.

"Первым вопросом на заседании комиссии стал вопрос об удалении меня из зала. При этом вопрос о рассмотрении документов партии "Видродження" и меня, как кандидата в мэры, не вошел в повестку дня", - прокомментировал Анатолий Крупский.

Согласно заявлению партии, городская избирательная комиссии аргументировала свой отказ тем, что решение суда еще не вступило в законную силу и есть время для подачи апелляции.

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"Суд уже признал отказ в регистрации противоправным и нарушающим "Закон о местных выборах". Отказ комиссии рассматривать решение суда - затягивание процедуры и прямое доказательство использования админресурса. В силах членов рассмотреть решение суда и вынести решение. Но сегодня этого сделано не было", - дополнил Крупский.

Кроме этого, как говорится в заявлении, также на сегодняшнем заседании комиссии была проведена жеребьевка партий, которую придется проводить повторно.

"Как представитель партии "Видродження", я проинформировал комиссию, что они будут обязаны повторно проводить жеребьевку и повторно рассматривать состав бюллетеня. В таком случае необходимо выделять дополнительные деньги из бюджета, чтобы переделывать бюллетени. Это безответственно и непрофессионально", - прокомментировал заседание комиссии народные депутат (группа "Партія "Видродження") Андрей Шипко.

В заявлении партии также подчеркнули, что под зданием Днепропетровского областного совета, куда переехала городская избирательная комиссия, продолжается митинг сторонников партии "Видродження". В 16:00 на площади находилось более 1500 человек.

Ранее Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным решение Днепропетровской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов в Днепропетровский городской совет и кандидата на пост мэра Днепропетровска от "Видродження".

Известно, говрится в заявлении, что партии и кандидаты-клоны не имели проблем с регистрацией в избирательных комиссиях по всей области.

"В Днепропетровской области была зарегистрирована партия-клон "Всеукраинское объединение "Видродження України", где главой также является Куцин, как и в настоящей партии "Видродження". Фейковый Куцин родом из Тернопольской области, а лидер "Видродження" Владимир Семенович Куцин - генеральный директор ПАО "Никопольский завод ферросплавов", - подчеркнули в партии.

В Кривом Роге, отмечается в заявлении, кроме настоящей партии "Видродження", зарегистрировано две партии клона - политическая партия "Видродження України" и партия "Всеукраинское объединение "Видродження України". Зарегистрированы также клоны кандидатов в мэры Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска.