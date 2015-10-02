Революция на граните не была успешной, поскольку не было реализовано основное ее требование - Кипиани

Такое мнение он высказал во время круглого стола в УНИАН.

«Относительно того, была успешной Революция на граните, или нет, это вопрос очень дискуссионный, поскольку из 5 основных требований было выполнено только два с половиной», - сказал Кипиани.

«Основное требование, которое абсолютно не было выполнено, и это минус обществу, которое не смогло дожать власть, – это проведение консультативного референдума по вопросу доверия Верховной Раде, а по результатам этого референдума - проведение новых выборов на многопартийных началах», - отметил Кипиани.

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«Этот так называемый консультативный референдум - это была уловка, поскольку требование стояло о перевыборах парламента, и тогда мы были бы в одном резонансе со странами Балтии, Молдовой, Грузией и другими, которые весной 1990-го или в начале 1991-го провели выборы и провозглашали независимость уже новым составом парламента, то есть не избранным по советским законом, а избранным по закону революционного времени», - считает журналист.

Справка УНИАН. 25 лет назад, 2 октября 1990 года, началась организованная украинской молодежью, в основном студентами, Революция на граните.

Протесты длились по 17 октября. Самым заметным элементом протестов была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве.

Акция завершилась подписанием постановления Верховной Рады УССР, которая гарантировала выполнение требований участников протеста: недопущение подписания нового Союзного договора; перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года; возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечение прохождения военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики; национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ; отставка председателя Совета министров УССР Виталия Масола.