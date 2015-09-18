У Авакова анонсировали лишение неприкосновенности еще нескольких депутатов

Об этом заявил народный депутат Украины от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает ТСН.uа. По его словам, неприкосновенности могут лишиться не только те депутаты, которые есть в оппозиции, но и из партий правящей коалиции.

"Тогда каждый гражданин Украины, в том числе представители оппозиции, будут понимать, что есть баланс и у нас отвечают за свои действия", - сказал депутат.

Читайте такжеЛяшко заявил, что ГПУ хочет внести представление на арест Лозового и Линько

Вместе с тем Геращенко отметил, что не знает, с кого именно будут снимать неприкосновенность. Нардеп также отметил, что он лично голосовал за снятие неприкосновенности с Мосийчука.

"После тех кадров, которые были показаны в Раде, нужно было предоставить возможность суду и прокуратуре решать судьбу Мосийчука", - объяснил свое решение Геращенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.