Активисты Партии регионов перекрыли движение по ул. Грушевского
14:59, 24 июля 2006Политика
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А зачем - не знают
Активисты Партии регионов перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, представители Партии регионов перекрыли движение по улице Грушевского от улицы Шелковичной к Липской. Они держатся за руки, создавая плотный кордон.
В то же время на вопрос корреспондента УНИАН, зачем они перекрыли движение: одни говорят, что не знают, а другие советуют идти подальше.
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