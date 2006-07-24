Активисты Партии регионов перекрыли движение по ул. Грушевского

Активисты Партии регионов перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, представители Партии регионов перекрыли движение по улице Грушевского от улицы Шелковичной к Липской. Они держатся за руки, создавая плотный кордон.

В то же время на вопрос корреспондента УНИАН, зачем они перекрыли движение: одни говорят, что не знают, а другие советуют идти подальше.