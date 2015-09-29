Климкин объяснил, почему украинская делегация вышла во время выступления Путина

Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

"Сколько аплодисментов было во время выступления Обамы, который говорил о демократии, который говорил о ценности, и основной месседж выступления которого был: нужно идти вперед, а не оглядываться назад, не делать то, что делалось столетия назад. И никаких аплодисментов во время выступления Путина. Ну и, конечно, слышать то, что говорит Путин и находиться перед ним именно во время его выступления я, например, не имею никакого желания, так же, как и украинская делегация", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

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Как сообщал УНИАН, делегация Украины покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций во время выступления президента РФ Владимира Путина.