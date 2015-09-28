Не по работе зарплата

Считать деньги в чужих карманах, в целом, не корректно, но относительно народных избранников, пожалуй, все же стоит. Тем более, эту тему актуализировали в самом депутатском корпусе. И за язык никто не тянул.

Дискуссии о депутатских зарплатах ведутся едва ли не в каждом созыве парламента. Небывалую актуальность эта тема приобрела в нынешнем, восьмом созыве, после того, как зарплаты народных избранников существенно снизились, по сравнению с заработками их коллег из когорты «экс». Однако если год назад вопрос необходимости повышения оплаты труда парламентариев еще можно было считать дискуссионным, ввиду обновления депутатского корпуса, прихода в Верховную Раду молодежи «со взглядом горящим», желающих менять страну и себя, то сегодня подобные идеи вызывают в обществе негодование.

Особенно, на фоне ареста одного из парламентариев, который на видео, представленном в стенах Рады Генеральной прокуратурой, обещает «решить вопросы» некоего предпринимателя отнюдь не за бесплатно.

В принципе, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман на днях озвучил на всю страну и так известные истины: что «все, что недоплачено чиновнику, потом выливается в миллионные, а, может быть, и миллиардные потери для благополучия страны», что депутатам-де нужно повысить зарплату, и тогда они не будут брать взяток, и что парламентарии сегодня имеют высокие доходы, но «это делается коррупционным путем».

Только не совсем понятно, зачем все это было сказано?

Во-первых, озвучивая непопулярные в народе тезисы, традиционно вызывающие волны негативных отзывов, трудно прослыть «реформатором». Желание повысить заработки когорте «избранных» к реформам не имеют никакого отношения. Тем более, как показывает практика, сколько зарплаты не повышай, порядочности это не добавляет.

Во-вторых, взывая к гражданам, что они-де должны с пониманием отнестись к тому, что «депутаты Верховной Рады будут получать достойную заработную плату», вряд ли стоит надеяться на такое понимание, ввиду значительного удорожания жизни украинцев и того факта, что даже повышение социальных стандартов на фоне реструктуризации госдолга и попыток избежать дефолта страны, выглядит издевкой.

Исходя из данных Госстата, средняя заработная плата в Украине в августе составила 4 205 гривен.

А, согласно закона Украины №704-VIII «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год», обеспечивающего повышение пенсий, социальных стандартов и заработных плат работникам бюджетной сферы, это повышение составит от 13 до 18%. То есть, средняя зарплата в Украине увеличится на 546-756 гривен. Тем временем, средняя заработная плата депутата Верховной Рады (с различными доплатами) составляет около 17 000 гривен – гораздо выше, чем в средняя по стране, даже с учетом повышения соцстандартов.

Но дело даже не в этом. Дело в том, достаточно ли работают парламентарии, чтобы получать даже эту сумму? Например, КЗоТ Украины определяет, что гражданин Украины, отсутствующий на рабочем месте больше трех часов, может быть уволен работодателем. А чем в этом смысле депутат отличается от, скажем, слесаря? Только лишь тем, что в стране не существует императивного мандата и украинцы, нанявшие депутатов на работу, не могут их отзывать из-за прогулов или некомпетентности?

В этом контексте, чтобы не было равных и тех, кто «равнее», обладателям мандатов следовало бы не о повышении собственных зарплат говорить, а менять законодательство. Но где там.

Две предыдущих сессии Верховная Рада трудилась из рук вон плохо. За полгода депутаты провели 61 заседание, но все рабочие дни, по данным гражданской сети «Опора», работало только 22 парламентария. Что касается заседаний парламентских комитетов, то 8 депутатов за полгода ни разу на них не явились. И, если отсутствие Надежды Савченко объяснить просто – парламентарий находится в российском плену, то для ее коллег по депутатскому корпусу найти оправдания этих прогулов довольно трудно (впрочем, они этим вовсе не заморачиваются).

Сентябрьскую же «эффективность» депутатской работы легко проследить в прямых эфирах из-под купола в сессионные недели: народные избранники чаще ходят «заседать» в политических ток-шоу, нежели в здание на Грушевского, 5. И, когда необходимых 226 голосов не хватает даже для принятия элементарных проектов законов и постановлений, у представителей депутатского корпуса появляются идеи – одна другой лучше. Например, вместо того, чтобы все же начать ходить на работу, а прогульщиков, например, штрафовать, некоторые лидеры фракций стыдливо предлагают перейти на режим «работы в комитетах». Другими словами, гулять до 25 октября, пока не пройдут местные выборы. Но о лишении себя зарплаты на этот период – ни слова…

Достойную зарплату должны получать достойные люди. Таковых в Верховной Раде – единицы. Остальным же не стоит поднимать тему достойных зарплат, поскольку о достоинстве они имеют весьма отдаленное представление.

Татьяна Урбанская