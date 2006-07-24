В каком формате общаются Наша Украина и Регионы

«Наша Украина» не ведет никаких официальных переговоров с так называемой «антикризисной» коалицией и не намерена присоединяться к ней», - заявляет руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», она отметила: «На сегодня в СМИ «говорящими головами» Партии регионов, а также ее сателлитами развернута масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию «Нашей Украины».

«В связи с этим еще раз необходимо отметить, что «Наша Украина» не ведет никаких официальных переговоров с так называемой «антикризисной» коалицией и не намерена присоединяться к ней», - сказала Т.МОКРИДИ.

«На сегодня ведутся консультации со всеми политическими силами, представленными в Верховной Раде, на предмет поиска возможностей для построения нормальных отношений между большинством и меньшинством, а также обеспечения жизнедеятельности законодательного органа. Изучается ситуация относительно перспектив существования Верховной Рады в нынешнем формате», - сообщила Т.МОКРИДИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА сказала журналистам, что между антикризисной коалицией и «Нашей Украиной» продолжается диалог, который не прекращается, «но «Наша Украина» называет это консультациями, а мы диалогом».