Власть будет бороться с коррупцией и не ограничится задержанием Мосийчука - Порошенко

Об этом президент сказал в интервью украинским телеканалам.

"Я хотел бы четко подчеркнуть, что есть политическая воля президента, и, я надеюсь, политическая воля власти для того, чтобы мы очень жестко продемонстрировали эффективность борьбы с коррупцией, сегодня в стране эта политическая воля существует, и никто не собирается и не будет ограничиваться только задержанием Мосийчука", - подчеркнул Порошенко.

Президент заявил, что государство должно реагировать на факты взяточничества, которые процветают в Верховной Раде среди депутатов. По его убеждению, все депутаты должны отвечать за свои действия.

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Президент напомнил, что внес в парламент изменения в Конституцию в части снятия депутатского иммунитета.

"Вся страна увидела взяточника, наглого, который издевается над законом, который оглашает расценки, и который демонстрирует таким образом позицию на всю власть, потому что парламент - это также власть", - сказал Порошенко.

Президент считает Радикальную партию сомнительной оппозицией.

"Моя позиция принципиальная: нарушил закон - садись в тюрьму. Снятие неприкосновенности - это еще не приговор суда, и, пожалуйста, мы можем обеспечить непредвзятое, простое, прямое рассмотрение этого дела для того, чтобы все общество убедилось - преступник должен сидеть в тюрьме, или это олигарх, или это коррупционер...", - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

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18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.