Водитель, задержанный на Донбассе вместе с майором РФ Старковым, взял всю вину на себя - адвокат

Об этом сообщил государственный адвокат водителя КамАЗа, задержанного вместе со Старковым, Константин Кравчук, передает ТСН.

По словам Кравчука, заседание суда по задержанным Старкову и Иотко состоялось 17 сентября в Дзержинском городском суде Донецкой области в присутствии подозреваемых, которых доставили из столичного СИЗО СБУ.

Заседание проводилось коллегией судей под председательством судьи Стеллы Бабенко. Также в заседании принимали участие военный прокурор из Генпрокуратуры и двое адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи, предоставленных задержанным украинской стороной. Изменить меру пресечения майору стало возможным ввиду того, что ответственность за груз нес водитель.

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"Эта схема используется для освобождения украинских пленных военных. И это стало возможным, поскольку Иотко фактически взял всю вину на себя", - рассказал адвокат Кравчук.

О схеме возможного обмена и другие обстоятельства дела правозащитник пока не говорит. Работа по содействию освобождению пленных проводится в тесном взаимодействии адвокатов, органов СБУ, военной прокуратуры и Администрации президента.

При этом местонахождение задержанных в СБУ не разглашают. В начале августа советник председателя СБУ Юрий Тандит предполагал, что Старкова могут обменять. Однако окончательное решение по этому вопросу - за президентом.