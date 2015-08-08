Задержанного российского офицера Старкова могут обменять на украинских пленных - СБУ

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, отвечая на вопрос Hromadske.tv, возможен ли обмен Старкова на украинских пленных.

"Возможно. Однако повторю, что есть только один человек, который может принять такое решение и взять на себя полную ответственность. Это президент", - сказал Тандит.

"В нашей стране есть гарант Конституции, который контролирует процесс освобождения. Понятно, что ГРУшники (задержанные российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров) – это люди, которые шли убивать. Майор Старков – человек, который занимается обеспечением оружием. Он не убийца. Он выполняет приказы, не убивая людей. Это, конечно, имеет огромное значение", - добавил советник главы СБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 июля сотрудники Госпогранслужбы Украины на контрольном посту "Березовое" (Донецкая область) задержали "КамАЗ" с боеприпасами. В грузовике, который заехал с оккупированной территории, были двое лиц в военной форме.

После задержания грузовика пограничники выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании "майор", а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

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По данным СБУ, задержанный гражданин России Старков признался, что принадлежит к кадровому составу вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время проходит военную службу в воинской части города Новочеркасск Ростовской области России в должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.