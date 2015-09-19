На сегодняшний день люстрационную проверку проходят 80 тысяч чиновников - Минюст

Об этом в ходе брифинга сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает корреспондентт УНИАН.

Читайте такжеКозаченко назвала количество люстрованных чиновников

“На сегодняшний день в реестр лиц, относительно которых применены положения закона об очищении власти, внесено 760 лиц и около 80 тыс . действующих чиновников на сегодняшний день находятся в процессе проверки. А также в отношении 45 тыс. претендентов на занятие должностей также проводится анализ документов и проверка этих лиц», - сказала чиновница.

Как сообщал УНИАН, в апреле общественный люстрационный комитет создал онлайн-реестр лиц, подлежащих люстрации.