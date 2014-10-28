Минюст обнародовал список уволенных чиновников по закону о люстрации
Министерство юстиции обнародовало список чиновников, которые были уволены в соответствии с законом об очищении власти.
Сейчас в списке указаны имена 179 бывших чиновников разного уровня. Среди уволенных есть первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша, также первый заместитель командующего сухопутных войск вооруженных сил Сергей Бессараб и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Кабаненко, сообщает радио "Свобода".
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Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об очищении власти, известный как закон о люстрации. Документ вступил в силу.
Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для развития новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами.