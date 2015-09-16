В ЕС хотят от Украины активных действий в борьбе с коррупцией

Об этом в среду в Брюсселе в Европейском парламенте во время заседания Комитета ассоциации сообщил руководитель группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Балаш, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Оценка ЕС такова, что реформы в Украине продвигаются вперед, есть позитивные тенденции и положительные намерения украинского руководства, но это все происходит в очень сложных условиях", - отметил он.

Балаш сообщил, в каких именно сферах "ЕС хотел бы увидеть более быстрый прогресс". "Это все, что связано с верховенством права: коррупция все еще остается достаточно широко распространена", - отметил руководитель группы.

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При этом он назвал «три важных вопроса", в которых бы ЕС хотел видеть более активные действия украинской власти. "Мы надеемся, что Антикоррупционное бюро расследований начнет свою работу этой осенью, следователи сейчас проходят обучение. Второе агентство по предотвращению коррупции еще находится на ранней стадии становления. Нам не известно, когда это агентство начнет работу, потому что отбор его головы еще продолжается. И третий элемент - это специализированный антикоррупционный прокурор, чей отбор также только начался", - детализировал Балаш.

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Говоря о ситуации на Востоке Украины, руководитель Группы отметил, что "режим прекращения огня выполняется лучше, чем это было раньше". "В основном, сложная ситуация в Украине не изменилась. Экономика замедляется, даже при стабилизации платежной ситуации. Украина также испытывает сильное экономическое давление с российской стороны", - добавил он.

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Балаш также обратил внимание на внутренне политическую ситуацию. "Большинство разобщено, а это создаст сложности для принятия Верховной Радой важных реформ", - подчеркнул руководитель Группы.