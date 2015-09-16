"Нормандская четверка" должна спросить у Путина, зачем он дал команду провести фейковые выборы – Москаль

Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает "112 Украина".

"Без разрешения Кремля, может, на обед там сходит (лидер боевиков Захарченко, - ред.), остальное все принимается в Москве. Значит, там принято такое решение. С какой целью? Будет заседание "нормандской четверки" в Париже, там нужно Путина спросить, почему он дал им такую команду", - заявил Москаль.

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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.