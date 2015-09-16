"Нормандская четверка" должна спросить у Путина, зачем он дал команду провести фейковые выборы – Москаль
Решение о проведении боевиками так называемых "выборов" исходило из Москвы.
Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает "112 Украина".
"Без разрешения Кремля, может, на обед там сходит (лидер боевиков Захарченко, - ред.), остальное все принимается в Москве. Значит, там принято такое решение. С какой целью? Будет заседание "нормандской четверки" в Париже, там нужно Путина спросить, почему он дал им такую команду", - заявил Москаль.
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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.
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Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что боевики готовы провести местные выборы на основе украинского законодательства и при участии наблюдателей ОБСЕ, но для этого необходимы прямые консультации между Киевом, Донецком и Луганском.