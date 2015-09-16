Британцев попросили расследовать возможную причастность окружения Порошенко к отмыванию денег

Соответствующая просьба содержится в письме нардепа Послу Великобритании в Украине Джудит Гоф.

В своем письме Куприй, ссылаясь на данные журналистского расследования, собщил, что с 2012 по 2015 годы компания Intraco Management LTD осуществляла крупные платежи в валюте и получала на свои счета переводы до полумиллиона евро со счетов других офшорных компаний.

В своем письме Куприй также уточнил, что платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Игоря Кононенко или связанных с ним лиц. Также он сообщает, что деньги из офшора переводили деньги на счет дочери Кононенко. Кроме того, с этих счетов якобы оплачивали обслуживание самолета, которым пользуется президент Петр Порошенко.

Он также сообщил, что соответствующие депутатские обращения были им поданы директору НАБУ Сытнику, Генпрокурору Шокину и начальнику Управления МВД по возврату активов госпоже Тищенко.

«Требование – расследовать преступления по отмыванию доходов и уклонению от уплаты налогов, а также принять меры для возвращения незаконно выведенных активов», – сообщил Виталий Куприй.