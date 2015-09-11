Геращенко заявила, что выполнение Минских соглашений должно быть завершено 31 декабря

Выполнение Минских соглашений должно быть завершено 31 декабря 2015, иначе должно быть усиление санкций против той стороны, которая не исполняет.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

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"Минский процесс должен быть завершен 31 декабря, иначе должно быть усиление санкций против той стороны, которая их не выполняет. Мы не можем пролонгировать на годы, это неправильно. И к концу года ключевое, что должно произойти, это не только прекратиться огонь на востоке Украины, не только быть освобожденными все заложники... но и ключевое - до 31 декабря должен быть установлен контроль на российско-украинской границе... Это вопрос больной... И мы это осознаем", - сказала она.

Геращенко также добавила: "И гуманитарный процесс, и восстановление Донбасса, и решения проблем переселенцев, и налаживание инклюзивного диалога будет тоже непросто после зомбирования людей российским телевидением, все это невозможно без двух вещей: это ситуация безопасности и установления границы".