Раду призывают ради избежания конфликта срочно принять закон, позволяющий голосовать переселенцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявили представители Гражданской сети ОПОРА.

«Есть риск, что, если не будет решена эта проблема, мы спровоцируем отдельные социальные конфликты», - отметил аналитик Александр Клюжев.

Он напомнил, что сегодня в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые касаются решения проблемы реализации избирательных прав переселенцев.

В частности, законопроект №2501а-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения избирательных прав внутренне перемещенных лиц», который разработан экспертами неправительственных организаций совместно с группой народных депутатов. Проектом закона предусмотрено предоставить ВПЛ право по личному заявлению сменить избирательный адрес и постоянно голосовать на общенациональных и местных выборах по месту фактического проживания, а также запретить в течение 365 дней со дня смены избирательного адреса повторно его менять.

Еще одним законопроектом №2501а, авторства депутатов Виктора Бондаря и Виталия Хомутынника (группа партии «Возрождение»), предлагается применить на местных выборах одноразовый механизм временной смены места голосования без изменения избирательного адреса.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован также законопроект №2501а-2 народного депутата Юлии Левочкиной, которым предлагается использовать автоматический принцип обретения внутренне перемещенным лицом нового избирательного адреса путем предоставления территориальным подразделением Государственной миграционной службы в органы ведения Реестра избирателей сведений о регистрации места жительства переселенца.

В свою очередь заместитель председателя партии «Возрождение» Владимир Пилипенко подчеркнул, что внутренние переселенцы имеют право голоса, и это всем понятно.

«Проблема сейчас находится в той плоскости, способно ли государство найти в себе силу воли обеспечить право голоса перемещенным лицам, даже учитывая то, что такие лица могут не воспользоваться этим правом. Или, если и воспользуются, то проголосуют не так, как кто-то хочет. Это признак демократического государства и уважение прав человека – обеспечить реализацию избирательного права», - сказал он.

Пилипенко также отметил, что для фракции «Возрождение» решение вопроса реализации избирательного права ВПЛ является принципиальным.

«Нам принципиально то, чтобы эту проблему государство решило. Мы готовы поддержать альтернативный законопроект, разработанный гражданским обществом», - сказал он.

Кроме того, Пилипенко подчеркнул, что важным является то, чтобы этот вопрос был решен уже на текущей пленарной неделе.

«Мы считаем, что время для принятия этого законопроекта есть именно на этой пленарной неделе... Наша фракция будет настаивать на принятии или нашего, или альтернативного законопроекта общественности, но на принятии его в целом, чтобы показать настоящую работу, а не ее имитацию», - сказал он.

Представитель омбудсмена по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко считает, что ситуация с необеспечением механизма реализации внутренне перемещенными лицами права голоса на местных выборах является косвенной дискриминацией.

«Депутаты должны собраться и как можно скорее принять закон. Нужно, чтобы люди, которые оказались в сложной ситуации, не думали, что о них забыли, а чтобы они чувствовали себя неотъемлемой частью общины, которая их приняла», - сказала она.

В свою очередь соавторы законопроекта №2501а-1 внефракционные народные депутаты Сергей Тарута и Анна Гопко выразили мнение о необходимости проведения публичного круглого стола в парламенте по вопросу урегулирования избирательного права ВПЛ.